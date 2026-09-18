Девушку на Bentley, устроившую ДТП в Москве, лишили прав еще в октябре 2025 года

Mash: участница смертельного ДТП с байкером в Москве лишена прав с 2025 года Девушку на Bentley, устроившую ДТП в Москве, лишили прав еще в октябре 2025 года

Москва18 сен Вести.Девушка, устроившая смертельное ДТП в центре Москвы за последние шесть лет как минимум семь раз нарушала правила дорожного движения, сообщает Mash.

Среди нарушений - выезд на встречную полосу через сплошную разметку и неоднократные попытки сокрытия номерных знаков.

В 2020-м Кристина получила штраф 5к рублей за выезд на встречку через сплошную. В 2022-м словила еще столько же за езду на Bentley с номером, частично скрытым искусственной грязью. В 2024 и 2025 ее привлекли по тому же нарушению сказано в публикации

Также она попадалась на заклейке номера Bentley Bentayga, чтобы камеры не считывали их при платной парковке.

В результате 29 октября 2025 суд лишил ее прав на год, однако уже весной текущего года женщину дважды поймали за рулем и оштрафовали. В суде она объяснила, что была вынуждена сесть за руль, потому что ей понадобилась медицинская помощь.

ДТП со смертельным исходом произошло в Таганском районе Москвы накануне вечером. Сообщалось, что на перекрестке в Новоспасском переулке мотоциклист столкнулся с автомобилем Bentley.

По предварительной информации, девушка, управлявшая люксовой иномаркой, не уступила дорогу байкеру. Ранее ИС "Вести" сообщала, что за рулем мотоцикла находился 43-летний гендиректор управляющей компании ООО "ЭйЭмЭс" Денис Горин, от удара он погиб на месте.

По словам очевидцев, сразу после аварии девушка в состоянии аффекта выскочила из машины и убежала в ближайший переулок, где ее и нашли сотрудники ДПС.

Родители девушки на вопросы журналистов отвечать отказались.