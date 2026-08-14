PR-директор "Москвички" рассказала, что сможет ходить через неделю Пострадавшая в ДТП PR-директор "Москвички" сможет ходить через неделю

Москва14 авг Вести.PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская, которую сбил грузовой автомобиль в центре Москвы, сможет ходить через неделю. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

ДТП произошло утром 11 августа. Водитель "Камаза" Арам Никогосян наехал на Чаковскую, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Суд отправил водителя под домашний арест.

Ко мне буквально недавно приходил специалист по ЛФК, пытался меня посадить. У меня получилось, слава богу, на одну минуту сесть. Больше я не выдержала, поскольку все в "вертолетах"... Но он обещал, что через неделю я смогу ходить сказала пострадавшая

По ее словам, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, повреждения барабанной перепонки, переломы основания черепа и трех ребер, а также многочисленные ссадины.