Очевидец ДТП с Bentley в Москве предположил, из-за чего могла произойти авария Очевидец смертельного ДТП с Bentley: причиной аварии мог стать плохой обзор

Москва18 сен Вести.В месте, где в ДТП с участием Bentley погиб гендиректор компании "ЭйЭмЭс" Денис Горин, аварии происходят каждый день. Причина – затрудненный обзор. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал очевидец происшествия Владислав Неверов.

По его словам, перекресток проходит под углом, что усложняет видимость для водителей.

На этом перекрестке, к сожалению, каждый день аварии бывают. Это подтверждают сотрудники ДПС. Ну и мы сами видим, к сожалению, идем, то одна машина, то другая столкнулась… Основная причина, когда я еду с этого перекрестка (в Новоспасском переулке. – Прим. ред.), на ... [улицу] Гвоздева. Плохой обзор из-за того, что перекресток не прямой, он под специфическим углом, это сложно заметить снаружи, но из машины это видно, я сам водитель, и приходится подстраиваться сказал Неверов

Авария, в которой погиб Денис Горин, произошла вечером 17 сентября. За рулем Bentley находилась женщина. По данным СМИ, в момент инцидента она направлялась домой с тренировки. Сообщалось, что водительница с октября 2025 года на год была лишена прав.