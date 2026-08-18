Погибший в ДТП с машиной скорой помощи банкир ехал на работу

Сын погибшего в ДТП со скорой байкера рассказал, куда ехал мужчина Погибший в ДТП с машиной скорой помощи банкир ехал на работу

Москва18 авг Вести.Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин, погибший в ДТП со скорой помощью в центре Москвы, ехал на работу. Об этом корреспонденту ИС "Вести" рассказал его сын Артем Ларин.

Спасибо за соболезнования… Он ехал на работу цитирует Артема Ларина ИС "Вести"

Ранее сообщалось, что утром 18 августа в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице машина скорой помощи двигалась по встречной полосе в объезд пробки - в нее врезался мотоциклист, перестроившийся в левый ряд. От удара байкера отбросило на несколько метров, он скончался на месте.

По предварительным данным, удар пришелся в переднюю часть мотоцикла и левую часть автомобиля - мотоциклист почти ушел от столкновения, ему не хватило буквально доли секунды.

Сын погибшего отказался от комментариев.