Москва5 сенВести.Камера видеорегистратора зафиксировала момент столкновения 35-летнего байкера и автомобиля Volkswagen в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал городского УМВД.
Авария произошла 5 сентября около 16 часов на Марпосадском шоссе. На кадрах видно, что мотоциклист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и на полной скорости влетел в легковушку.
В результате 35-летний мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте.
В текущем году за погибшим водителем числится 4 нарушения ПДД, три из которых превышение скоростисказано в публикации
Уточняется, что мотоцикл был зарегистрирован на погибшего, а сам байкер имел права на управление транспортным средством
В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, сотрудники ГИБДД проводят проверку.