Гибель байкера в Чебоксарах попала на видео

Байкер перелетел через машину и погиб после ДТП в Чебоксарах Гибель байкера в Чебоксарах попала на видео

Москва5 сен Вести.Камера видеорегистратора зафиксировала момент столкновения 35-летнего байкера и автомобиля Volkswagen в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал городского УМВД.

Авария произошла 5 сентября около 16 часов на Марпосадском шоссе. На кадрах видно, что мотоциклист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и на полной скорости влетел в легковушку.

В результате 35-летний мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте.

В текущем году за погибшим водителем числится 4 нарушения ПДД, три из которых превышение скорости сказано в публикации

Уточняется, что мотоцикл был зарегистрирован на погибшего, а сам байкер имел права на управление транспортным средством

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, сотрудники ГИБДД проводят проверку.