Один человек погиб и один пострадал в страшном ДТП в Нижегородской области

Два легковых авто столкнулись в Нижегородской области, погиб человек Один человек погиб и один пострадал в страшном ДТП в Нижегородской области

Москва1 окт Вести.В Красных Баках Нижегородской области столкнулись два легковых автомобиля, в ДТП погиб человек. Об этом сообщает управление МЧС России по Нижегородской области в MAX.

Уточняется, что еще один участник аварии пострадал.

На пересечении улиц Свободы и Мичурина произошло столкновение двух легковых автомобилей. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал говорится в сообщении

Личность погибшего мужчины устанавливается. В МЧС добавили, что его пришлось деблокировать из поврежденного транспортного средства – судя по опубликованным фото, передние части обоих автомобилей снесло при столкновении.