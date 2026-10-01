Москва1 октВести.В Красных Баках Нижегородской области столкнулись два легковых автомобиля, в ДТП погиб человек. Об этом сообщает управление МЧС России по Нижегородской области в MAX.
Уточняется, что еще один участник аварии пострадал.
На пересечении улиц Свободы и Мичурина произошло столкновение двух легковых автомобилей. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадалговорится в сообщении
Личность погибшего мужчины устанавливается. В МЧС добавили, что его пришлось деблокировать из поврежденного транспортного средства – судя по опубликованным фото, передние части обоих автомобилей снесло при столкновении.