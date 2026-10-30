Перевернувшийся на обочине мотоциклист погиб в Забайкальском крае

Мотоциклист не справился с управлением и погиб в Забайкалье Перевернувшийся на обочине мотоциклист погиб в Забайкальском крае

Москва30 окт Вести.В Газимуро-Заводском округе, на улице Центральной в селе Трубачево, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист, сообщается в МАХ-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла "Иж Юпитер-5" не справился с управлением, съехал с дороги, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП мужчина получил травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Проверка показала, что мотоцикл не был зарегистрирован, а водитель не имел права управления. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.