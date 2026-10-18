Москва18 октВести.Водитель и пассажир мотоцикла погибли после того, как транспортное средство перевернулось в кювет, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекциии Хабаровского края.
По предварительным данным, в районе 64 км трассы 08К в Верхнебуреинском районе водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал в правый кювет, где транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП водитель и его пассажир погибли на месте до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Водитель - местный житель поселка Алонка, который не имел водительского удостоверения.