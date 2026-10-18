Водитель и пассажир мотоцикла погибли при ДТП в Хабаровском крае

Два человека погибли в результате ДТП с мотоциклом в Хабаровском крае Водитель и пассажир мотоцикла погибли при ДТП в Хабаровском крае

Москва18 окт Вести.Водитель и пассажир мотоцикла погибли после того, как транспортное средство перевернулось в кювет, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекциии Хабаровского края.

По предварительным данным, в районе 64 км трассы 08К в Верхнебуреинском районе водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал в правый кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель и его пассажир погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Водитель - местный житель поселка Алонка, который не имел водительского удостоверения.