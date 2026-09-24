Москва24 сенВести.Мотоциклист без прав и его пассажир погибли в ДТП с "Камазом" в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
Авария произошла днем 24 сентября на улице Самолетная. По предварительным данным, 59-летний водитель мотоцикла "Дельта," не имеющий прав, столкнулся со встречным "Камазом", под управлением 45-летнего мужчины.
В результате ДТП мотоводитель и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествиясказано в сообщении
Отмечается, что оба погибших ехали на мотоцикле без шлемов.
Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.