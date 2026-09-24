Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и "Камазом" в Ижевске

В Ижевске в ДТП погибли два человека Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и "Камазом" в Ижевске

Москва24 сен Вести.Мотоциклист без прав и его пассажир погибли в ДТП с "Камазом" в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла днем 24 сентября на улице Самолетная. По предварительным данным, 59-летний водитель мотоцикла "Дельта," не имеющий прав, столкнулся со встречным "Камазом", под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоводитель и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия сказано в сообщении

Отмечается, что оба погибших ехали на мотоцикле без шлемов.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.