Москва10 октВести.Два человека погибли и восемь, в том числе ребенок, пострадали в ночном столкновении двух автомобилей в Николаевске-на-Амуре, сообщается в MAX-канале Госавтоинспенкции Хабаровского края.
По предварительным данным, 10 октября ночью в районе дома №12 улицы Гоголя водитель внедорожника столкнулся с минивэном.
Водитель внедорожника и его пассажирка погибли на месте. Восемь человек, в том числе мальчик, в минивэне получили травмы различной степени тяжестиговорится в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются.