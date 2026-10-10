ГАИ: два человека погибли, 8 получили ранения в ночном ДТП в Хабаровском крае

Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Хабаровском крае ГАИ: два человека погибли, 8 получили ранения в ночном ДТП в Хабаровском крае

Москва10 окт Вести.Два человека погибли и восемь, в том числе ребенок, пострадали в ночном столкновении двух автомобилей в Николаевске-на-Амуре, сообщается в MAX-канале Госавтоинспенкции Хабаровского края.

По предварительным данным, 10 октября ночью в районе дома №12 улицы Гоголя водитель внедорожника столкнулся с минивэном.

Водитель внедорожника и его пассажирка погибли на месте. Восемь человек, в том числе мальчик, в минивэне получили травмы различной степени тяжести говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются.