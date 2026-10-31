Двухлетний ребенок и мужчина погибли, еще трое ранены в ДТП в Уссурийске

В результате ДТП в Уссурийске погибли 2-летний ребенок и мужчина Двухлетний ребенок и мужчина погибли, еще трое ранены в ДТП в Уссурийске

Москва31 окт Вести.В Уссурийске в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погибли 2-летний ребенок и мужчина, еще трое человек получили травмы. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Авария произошла в ночное время 30 октября. Предварительно установлено, что водитель Nissan March, двигаясь со стороны улицы Фадеева, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Honda Accord, в результате чего произошло столкновение.

Двухлетний пассажир Nissan March погиб на месте происшествия. Водитель этого автомобиля позднее скончался в больнице. Еще три человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение говорится в канале надзорного ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится расследование. Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки.