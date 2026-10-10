Москва10 окт Вести.Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Николаевске-на-Амуре, в котором погибли два человека, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Хабаровского края.

Прокуратура организовала проверку. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры говорится в сообщении

В субботу, 10 октября 2026 года, в районе дома № 12 по улице Гоголя в Николаевске-на-Амуре произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно, водитель Mazda столкнулся с Nissan. Водитель Mazda 2004 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения скончались на месте. В автомобиле Nissan находились восемь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Все они получили травмы и были госпитализированы.