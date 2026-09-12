Расследование ДТП с 6 погибшими в Амурской области взяла на контроль прокуратура

Прокуратура Амурской области контролирует расследование смертельного ДТП Расследование ДТП с 6 погибшими в Амурской области взяла на контроль прокуратура

Москва12 сен Вести.Прокуратура Амурской области поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, унесшего жизни шести человек, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, поставлены в прокуратуре на контроль говорится в сообщении

Установлено, что ночью 12 сентября на 41-м км трассы Благовещенск — Гомелевка столкнулись Infiniti и Toyota Corona Premio. В результате аварии погибли четыре человека на месте, двое – в больнице.