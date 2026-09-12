В МВД устанавливают обстоятельства ДТП в Амурской области, где погибли 6 человек

Шесть человек погибли в результате ДТП в Амурской области В МВД устанавливают обстоятельства ДТП в Амурской области, где погибли 6 человек

Москва12 сен Вести.Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Тамбовском муниципальном округе Амурской области, в котором погибли шесть человек, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что на 41 км дороги Благовещенск — Гомелевка из-за выезда на встречную полосу движения столкнулись Infiniti и Toyota Corona Premio. От удара Infiniti загорелся.

В результате аварии четыре человека (водители и пассажиры обоих автомобилей) скончались на месте. Два пассажира Toyota позже скончались в больнице говорится в сообщении

Проводится следствие. Личности погибших устанавливаются.