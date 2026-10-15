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В Приморье погиб мотоциклист, врезавшись в стоящий грузовик

Мотоциклист врезался в стоящий грузовик и погиб в Приморье В Приморье погиб мотоциклист, врезавшись в стоящий грузовик

Москва15 окт Вести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УВМД России по региону.

Авария произошла в поселке Горные Ключи.

38-летний водитель мотоцикла Regulmoto, двигаясь по улице Октябрьской, совершил наезд на стоящее транспортное средство Volvo FH- Truck. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

При проверке выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения. Проводится дальнейшее расследование обстоятельств аварии.