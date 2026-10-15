Москва15 октВести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УВМД России по региону.
Авария произошла в поселке Горные Ключи.
38-летний водитель мотоцикла Regulmoto, двигаясь по улице Октябрьской, совершил наезд на стоящее транспортное средство Volvo FH- Truck. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощиговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
При проверке выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения. Проводится дальнейшее расследование обстоятельств аварии.