Житель Сочи погиб, врезавшись на скутере в припаркованный грузовик

В Сочи водитель скутера врезался в припаркованный грузовик и погиб Житель Сочи погиб, врезавшись на скутере в припаркованный грузовик

Москва29 авг Вести.В Хостинском районе города Сочи произошло ДТП с участием скутера и грузовика. В результате аварии погиб водитель мототранспорта, сообщает полиция Краснодарского края.

Инцидент произошел на улице Черноморская. Погибшим оказался 56-летний мужчина.

Водитель электроскутера совершил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовик BMW. … Мужчина скончался на месте написано в MAX

Это произошло еще до приезда на место происшествия машины скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится проверка.