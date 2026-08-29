Москва29 авгВести.В Хостинском районе города Сочи произошло ДТП с участием скутера и грузовика. В результате аварии погиб водитель мототранспорта, сообщает полиция Краснодарского края.
Инцидент произошел на улице Черноморская. Погибшим оказался 56-летний мужчина.
Водитель электроскутера совершил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовик BMW. … Мужчина скончался на местенаписано в MAX
Это произошло еще до приезда на место происшествия машины скорой медицинской помощи.
В настоящее время проводится проверка.