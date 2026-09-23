Москва23 сенВести.В Тюменской области мотоциклист без водительских прав погиб, врезавшись в прицеп стоявшего трактора. Пассажир байка получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло на 30-м километре дороги Аромашево – Юргинское.
Мотоцикл "ИЖ Планета - 3" въехал в прицеп стоящего трактора. Предварительно, 27-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, он погиб. Ранения получил 23 -летний пассажир мотоциклаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.
Правоохранители устанавливают детали случившегося, организована проверка.