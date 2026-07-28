СК начал проверку после гибели спортсмена на гидроцикле в Приморье

Спортсмен погиб, врезавшись на гидроцикле в каменную насыпь во Владивостоке СК начал проверку после гибели спортсмена на гидроцикле в Приморье

Москва28 июл Вести.В Приморье спортсмен получил смертельные травмы, врезавшись на гидроцикле в каменную насыпь. По факту организована доследственная проверка, сообщает краевое СУ СК России.

Трагедия произошла 28 июля, во вторник, в районе улицы Набережная. Пострадавший – руководитель Приморского спортивного общества "Динамо", президент и главный тренер одноименного баскетбольного клуба Эдуард Сандлер – погиб на месте.

Не справился с управлением и совершил наезд на каменную насыпь. От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Проверка проводится в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.