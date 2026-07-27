Москва27 июлВести.На реке в Уфе при столкновении двух гидроциклов погиб мужчина, по предварительным данным, находившийся в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Инцидент произошел вечером 27 июля на реке Уфа, в районе сбросного канала озера Теплое.
В результате аварии травмы получил мужчина (предварительно, в возрасте до 35 лет). По данным спасателей, пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянениясказано в сообщении
Спасатели оперативно доставили на берег, однако он скончался до приезда медиков.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.