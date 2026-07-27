В Уфе при столкновении двух гидроциклов погиб мужчина

Мужчина погиб при столкновении двух гидроциклов в Уфе В Уфе при столкновении двух гидроциклов погиб мужчина

Москва27 июл Вести.На реке в Уфе при столкновении двух гидроциклов погиб мужчина, по предварительным данным, находившийся в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел вечером 27 июля на реке Уфа, в районе сбросного канала озера Теплое.

В результате аварии травмы получил мужчина (предварительно, в возрасте до 35 лет). По данным спасателей, пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения сказано в сообщении

Спасатели оперативно доставили на берег, однако он скончался до приезда медиков.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.