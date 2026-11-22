© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Соцсети

Подросток на питбайке погиб после столкновения с авто под Лугой Ленобласти

Подросток на питбайке погиб в ДТП в Ленобласти Подросток на питбайке погиб после столкновения с авто под Лугой Ленобласти

Москва22 ноя Вести.Подросток 15 лет, катаясь на питбайке по дорогам общего пользования, погиб при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере МАХ.

ДТП произошло в 19.30 в субботу, 21 ноября, на 5 км второго подъезда к городу Луга.

28-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении питбайком под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи написали в пресс-службе

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.