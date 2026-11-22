Москва22 нояВести.Подросток 15 лет, катаясь на питбайке по дорогам общего пользования, погиб при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере МАХ.
ДТП произошло в 19.30 в субботу, 21 ноября, на 5 км второго подъезда к городу Луга.
28-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении питбайком под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощинаписали в пресс-службе
По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.