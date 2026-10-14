В Ставропольском крае подросток на питбайке погиб в ДТП с "Камазом"

На Ставрополье 17-летний питбайкер погиб при столкновении с "Камазом" В Ставропольском крае подросток на питбайке погиб в ДТП с "Камазом"

Москва14 окт Вести.В Ставропольском крае 17-летний подросток, управлявший питбайком, погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке в станице Подгорной вечером в среду, 14 октября.

Вечером 14 октября 2026 года в станице Подгорной произошло столкновение питбайка под управлением подростка и грузового автомобиля. В результате погиб 17-летний юноша говорится в публикации

Георгиевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту ДТП. Специалисты оценят, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения и о защите прав несовершеннолетних.

По данным Госавтоинспекции региона, водитель "Камаза" не уступил дорогу питбайку, который ехал по главной. Пострадавшего подростка госпитализировали в местную больницу, но он скончался.

В ГАИ Ставрополья уточнили, что погибший не имел права управления. Устанавливаются все детали происшествия.