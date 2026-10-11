На Кубани велосипедист устроил ДТП на пешеходном переходе, его сбила машина

Подросток на велосипеде попал под машину на пешеходном переходе на Кубани На Кубани велосипедист устроил ДТП на пешеходном переходе, его сбила машина

Москва11 окт Вести.В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом стало известно из публикации ГАИ Лаишевского района региона.

Инцидент произошел в Усадах. Подросток, управлявший велосипедом, попал в слепую зону при пересечении проезжей части и его сбил легковой автомобиль.

Он выехал на пешеходный переход из-за стоявшей грузовой машины, и водитель легкового автомобиля, с которым произошло столкновение, его просто не видел из-за высокого кузова говорится в MAX

Пострадавшим оказался 14-летний школьник.