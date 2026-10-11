Москва11 октВести.В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом стало известно из публикации ГАИ Лаишевского района региона.
Инцидент произошел в Усадах. Подросток, управлявший велосипедом, попал в слепую зону при пересечении проезжей части и его сбил легковой автомобиль.
Он выехал на пешеходный переход из-за стоявшей грузовой машины, и водитель легкового автомобиля, с которым произошло столкновение, его просто не видел из-за высокого кузоваговорится в MAX
Пострадавшим оказался 14-летний школьник.