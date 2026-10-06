Школьницы на мопеде попали под автомобиль на Кубани, их доставили в ЦРБ

На Кубани две девочки пострадали в ДТП с автомобилем, которым управлял подросток Школьницы на мопеде попали под автомобиль на Кубани, их доставили в ЦРБ

Москва6 окт Вести.В станице Челбасской Краснодарского края мопед столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадали две школьницы. Об этом сообщила ГАИ Каневского района.

Инцидент на дороге произошел вечером 6 октября. Мопед под управлением 14-летней школьницы врезался в автомобиль ВАЗ-211340 при повороте налево.

В результате аварии водителя мопеда и ее 15-летнюю пассажирку доставили в Каневскую ЦРБ для оказания медицинской помощи написано в национальном мессенджере

За рулем автомобиля находился 17-летний подросток. В отношении его матери составлен административный протокол за передачу управления машиной лицу, не имеющему прав.