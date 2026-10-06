Москва6 октВести.В станице Челбасской Краснодарского края мопед столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадали две школьницы. Об этом сообщила ГАИ Каневского района.
Инцидент на дороге произошел вечером 6 октября. Мопед под управлением 14-летней школьницы врезался в автомобиль ВАЗ-211340 при повороте налево.
В результате аварии водителя мопеда и ее 15-летнюю пассажирку доставили в Каневскую ЦРБ для оказания медицинской помощинаписано в национальном мессенджере
За рулем автомобиля находился 17-летний подросток. В отношении его матери составлен административный протокол за передачу управления машиной лицу, не имеющему прав.