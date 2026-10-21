Водителя, сбившего девочку на переходе в Краснодаре, могут осудить на семь лет

На Кубани водитель после ДТП пытался увезти пострадавшую, идет проверка Водителя, сбившего девочку на переходе в Краснодаре, могут осудить на семь лет

Москва21 окт Вести.Автомобиль "Хендай" сбил ребенка, пересекавшего на самокате пешеходный переход на Кубанской набережной в Краснодаре. После аварии водитель попытался увезти пострадавшую девочку с места происшествия. Подтверждающие этот факт кадры были опубликованы в интернете, в связи с чем полиция начала проверку, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

На основании выявленной в сети Интернет информации полицией Краснодара инициировано разбирательство говорится в сообщении

В результате аварии 11-летняя девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Отмечается, что в настоящее время возбудила два административных расследования. Одно из них по факту невыполнения водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является. Второе связано с нарушением правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью.

В зависимости от тяжести травм, которые получил ребенок, будет зависеть дальнейшая правовая оценка действий водителя.

Если выяснится, что причинен тяжкий вред здоровью ребенка, то будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, по которой водителю грозит наказание до семи лет лишения свободы.