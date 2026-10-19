Два ребенка пострадали в ДТП внедорожника и экскаватора на Кубани

На Кубани водитель внедорожника наехал на экскаватор, пострадали двое детей Два ребенка пострадали в ДТП внедорожника и экскаватора на Кубани

Москва19 окт Вести.На трассе "Дон" в Краснодарском крае произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает ГАИ Туапсинского округа.

Происшествие на дороге случилось 18 октября после того, как водитель Volkswagen Touareg превысил скорость. Усугубило ситуацию то, что ему резко стало плохо, и он не справился с управлением авто.

В результате автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на экскаватор, а также иные препятствия написано в канале автоинспекции

Пострадали двое детей, которые находились в салоне автомобиля.