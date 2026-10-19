Москва19 октВести.На трассе "Дон" в Краснодарском крае произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает ГАИ Туапсинского округа.
Происшествие на дороге случилось 18 октября после того, как водитель Volkswagen Touareg превысил скорость. Усугубило ситуацию то, что ему резко стало плохо, и он не справился с управлением авто.
В результате автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на экскаватор, а также иные препятствиянаписано в канале автоинспекции
Пострадали двое детей, которые находились в салоне автомобиля.