Три человека пострадали в ДТП в станице Стародеревянковской Краснодарского края

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в станице Стародеревянковской на Кубани Три человека пострадали в ДТП в станице Стародеревянковской Краснодарского края

Москва4 окт Вести.В станице Стародеревянковской Краснодарского края в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщил канал "Россия. Кубань | Новости" на платформе MAX.

По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 решил повернуть налево, но не пропустил ВАЗ-2107, за рулем которого был 23-летний водитель, ехавший прямо. После удара первую машину отбросило на стоявшую рядом Toyota Mark II.

В результате ДТП получили травмы три человека: водитель ВАЗ-2114, его пассажир четырех лет и 27-летний пассажир ВАЗ-2107.

Два отечественных авто столкнулись в станице Стародеревянковской… В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗ-2114, его 4-летний пассажир и 27-летний пассажир ВАЗ-2107 говорится в публикации

Всех увезли в Каневскую центральную районную больницу.