Москва4 октВести.В станице Стародеревянковской Краснодарского края в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщил канал "Россия. Кубань | Новости" на платформе MAX.
По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 решил повернуть налево, но не пропустил ВАЗ-2107, за рулем которого был 23-летний водитель, ехавший прямо. После удара первую машину отбросило на стоявшую рядом Toyota Mark II.
В результате ДТП получили травмы три человека: водитель ВАЗ-2114, его пассажир четырех лет и 27-летний пассажир ВАЗ-2107.
Два отечественных авто столкнулись в станице Стародеревянковской… В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗ-2114, его 4-летний пассажир и 27-летний пассажир ВАЗ-2107говорится в публикации
Всех увезли в Каневскую центральную районную больницу.