Москва25 октВести.Водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, пострадали в ДТП на автодороге "Калининград- Полесск". Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.
Предварительно, водитель 1980 г.р., управляя автомобилем Mazda на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество Renault, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и два пассажира (один из пассажиров несовершеннолетний — 10 лет) автомобиля "Рено"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все детали аварии.