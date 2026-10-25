Водитель и 2 пассажира, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Калининградом

Водитель и два пассажира пострадали в ДТП под Калининградом Водитель и 2 пассажира, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Калининградом

Москва25 окт Вести.Водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, пострадали в ДТП на автодороге "Калининград- Полесск". Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.

Предварительно, водитель 1980 г.р., управляя автомобилем Mazda на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество Renault, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и два пассажира (один из пассажиров несовершеннолетний — 10 лет) автомобиля "Рено" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все детали аварии.