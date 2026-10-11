Москва11 октВести.В Калининградской области произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие, сообщает региональная ГАИ.
Инцидент случился на четвертом километре автодороги "Подъезд к городу Зеленоградску". Водитель Volkswagen не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в Hyundai.
В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Hyundaiговорится в сообщении автоинспекции
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.