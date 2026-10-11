В Калининградской области два человека пострадали в ДТП двух легковушек

Под Калининградом столкнулись две иномарки, пострадали два пассажира В Калининградской области два человека пострадали в ДТП двух легковушек

Москва11 окт Вести.В Калининградской области произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие, сообщает региональная ГАИ.

Инцидент случился на четвертом километре автодороги "Подъезд к городу Зеленоградску". Водитель Volkswagen не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в Hyundai.

В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Hyundai говорится в сообщении автоинспекции

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.