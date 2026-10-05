Москва5 октВести.На трассе Калининград – Полесск в Калининградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Водитель одного из них пострадал, сообщает ГАИ региона.
Столкновение случилось 5 октября на 41-м километре автодороги. По оперативной информации, Skoda выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mazda.
В результате ДТП водитель автомобиля Mazda получила телесные повреждениянаписано в канале автоинспекции в национальном мессенджере
После аварии автомобиль чешского производства врезался в световую опору.
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.