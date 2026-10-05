Водитель легковушки получил травмы под Калининградом после лобового столкновения

В Калининградской области столкнулись две легковушки, один человек пострадал Водитель легковушки получил травмы под Калининградом после лобового столкновения

Москва5 окт Вести.На трассе Калининград – Полесск в Калининградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Водитель одного из них пострадал, сообщает ГАИ региона.

Столкновение случилось 5 октября на 41-м километре автодороги. По оперативной информации, Skoda выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mazda.

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda получила телесные повреждения написано в канале автоинспекции в национальном мессенджере

После аварии автомобиль чешского производства врезался в световую опору.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.