В Калининградской области при столкновении двух иномарок травмирован ребенок

Ребенок получил травмы при столкновении двух машин в Калининградской области В Калининградской области при столкновении двух иномарок травмирован ребенок

Москва10 окт Вести.Серьезное ДТП произошло 10 октября около 13.00 на автодороге Черняховск - Большаково» в Калининградской области. Подробности в MAX сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, водитель 1958 г.р. за рулем автомобиля "Шкода" при выезде на встречную полосу движения столкнулся с автомобилем "Мицубиси" под управлением водителя 1995 г.р.

От удара автомобиль "Мицубиси" съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и 4-летняя пассажирка (находилась в детском удерживающем устройстве) автомобиля "Мицубиси" получили телесные повреждения сообщает пресс-служба ведомства

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.