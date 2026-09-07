Москва7 сенВести.В районе поселка Малиновка Калининградской области произошло ДТП с участием двух иномарок с последующим столкновением одной из них в дерево. Один человек пострадал, сообщает ГАИ по региону.
Авария случилась 7 сентября после выезда автомобиля Haval на встречную полосу. Навстречу ехала Toyota, которой не удалось избежать столкновения.
В результате ДТП водитель Haval получила телесные повреждения и направлена в медицинское учреждениенаписано в канале ГАИ в национальном мессенджере
На месте происшествия устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.