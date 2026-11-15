Москва15 нояВести.Ребенок 2020 года рождения пострадал в ДТП в Калининграде, на нерегулируемом пешеходном переходе его сбила иномарка, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно установлено, что на улице Минусинской, у дома № 2, водитель иномарки, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, сбил ребенка 2020 года рождения.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он госпитализированговорится в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.