Иномарка сбила на пешеходном переходе в Калининграде ребенка

Ребенок пострадал в ДТП в Калининграде Иномарка сбила на пешеходном переходе в Калининграде ребенка

Москва15 ноя Вести.Ребенок 2020 года рождения пострадал в ДТП в Калининграде, на нерегулируемом пешеходном переходе его сбила иномарка, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что на улице Минусинской, у дома № 2, водитель иномарки, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, сбил ребенка 2020 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он госпитализирован говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.