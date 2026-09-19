Ребенок пострадал в дорожной аварии с СИМ в Калининградской области

Малолетний пешеход попал в ДТП под самокат в Калининградской области Ребенок пострадал в дорожной аварии с СИМ в Калининградской области

Москва19 сен Вести.В городе Советске на улице Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности, в нем пострадал маленький ребенок, сообщается в MAX-канале ГАИ Калининградской области.

По оперативной информации, водитель, управляя средством индивидуальной мобильности, двигаясь по пешеходной зоне, сбил несовершеннолетнего пешехода (2021 года рождения).

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения говорится в сообщении

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.