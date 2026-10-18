Подросток госпитализирован после того, как его сбила легковушка в Калининграде

Подросток-пешеход пострадал в результате ДТП с легковушкой в Калининграде Подросток госпитализирован после того, как его сбила легковушка в Калининграде

Москва18 окт Вести.На перекрестке в Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадал подросток, которого сбил легковой автомобиль, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что на улице Черняховского, у дома №30А, водитель легкового автомобиля, проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Окончательное решение и юридическая оценка действиям водителей будут даны по результатам полной проверки.