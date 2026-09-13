Пять человек пострадали в ДТП в Калининграде

В Калининграде пять человек пострадали в ДТП Пять человек пострадали в ДТП в Калининграде

Москва13 сен Вести.В Калининграде устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и "Газели", в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 12 сентября на улице Киевская. По предварительным данным, водитель автомобиля "Шкода" при развороте не убедился в безопасности и столкнулся с попутной "Газелью", которая ехала слева.

В результате ДТП водитель автомобиля "Шкода", водитель автомобиля "Газель" и три пассажира автомобиля "Газель" (2001, 2002, 2004 г.р.) получили телесные повреждения сказано в сообщении

Госавтоинспекция начала проверку по факту происшествия, его причины выясняются.