Легковой автомобиль перевернулся в Краснодаре, на месте работает ГАИ

В Краснодаре произошло ДТП с переворачиванием легковушки Легковой автомобиль перевернулся в Краснодаре, на месте работает ГАИ

Москва8 сен Вести.В городе Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Кадры с места происшествия появились в распоряжении ИС "Вести".

Инцидент на дороге произошел на пересечении улиц Калинина и Калининградской. Уточняется, что в результате ДТП все его участники живы.

На кадрах видно, что машина имеет вмятину на дверях со стороны переднего и заднего пассажирских мест. Автомобиль был перевернут.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.