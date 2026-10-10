Два человека травмированы в результате лобового столкновения под Калининградом

В Калининградской области столкнулись две машины, пострадали водитель и пассажир Два человека травмированы в результате лобового столкновения под Калининградом

Москва10 окт Вести.На автодороге в Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого два человека получили травмы. Об этом стало известно из публикации ГАИ по региону.

Днем 10 октября на дороге Канаш – Дубки в Неманском районе столкнулись автомобили Geely и Volkswagen.

По предварительным данным, … водитель Geely на правостороннем закруглении выехал на встречную полосу, допустил столкновение с Volkswagen написано в канале калининградской ГАИ

В результате происшествия водитель Volkswagen и пассажирка Geely получили телесные повреждения.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.