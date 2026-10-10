Москва10 октВести.На автодороге в Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого два человека получили травмы. Об этом стало известно из публикации ГАИ по региону.
Днем 10 октября на дороге Канаш – Дубки в Неманском районе столкнулись автомобили Geely и Volkswagen.
По предварительным данным, … водитель Geely на правостороннем закруглении выехал на встречную полосу, допустил столкновение с Volkswagenнаписано в канале калининградской ГАИ
В результате происшествия водитель Volkswagen и пассажирка Geely получили телесные повреждения.
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.