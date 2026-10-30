Москва30 октВести.В районе дома №29/2 на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП, в котором травмы получили два водителя и два пассажира, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.
Установлено, что водитель минивэна при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении кроссоверу, следовавшего во встречном направлении. В итоге, автомобили столкнулись.
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажиры кроссовера — 25-летний мужчина и 35-летняя женщинаговорится в сообщении
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.