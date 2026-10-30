Четыре человека пострадали при столкновении минивэна и кроссовера на Камчатке

Четыре человека получили травмы в результате ДТП на Камчатке Четыре человека пострадали при столкновении минивэна и кроссовера на Камчатке

Москва30 окт Вести.В районе дома №29/2 на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП, в котором травмы получили два водителя и два пассажира, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

Установлено, что водитель минивэна при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении кроссоверу, следовавшего во встречном направлении. В итоге, автомобили столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажиры кроссовера — 25-летний мужчина и 35-летняя женщина говорится в сообщении

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.