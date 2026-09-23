Водитель пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Петропавловске-Камчатском

Один человек пострадал в ДТП на Камчатке Водитель пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Петропавловске-Камчатском

Москва23 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадал один водитель, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

Вечером в районе дома №2 на улице Тушканова 55-летний мужчина-водитель Toyota при повороте на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, за рулем которого была 50-летняя женщина-водитель, который двигался навстречу. От несоблюдения очередности проезда произошло столкновение.

В ДТП пострадал водитель автомобиля Honda, ей была оказана медицинская помощь говорится в сообщении

Полиция проводит проверку по данному происшествию.