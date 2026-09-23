Москва23 сенВести.В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадал один водитель, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.
Вечером в районе дома №2 на улице Тушканова 55-летний мужчина-водитель Toyota при повороте на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, за рулем которого была 50-летняя женщина-водитель, который двигался навстречу. От несоблюдения очередности проезда произошло столкновение.
В ДТП пострадал водитель автомобиля Honda, ей была оказана медицинская помощьговорится в сообщении
Полиция проводит проверку по данному происшествию.