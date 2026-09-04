Водитель мотоцикла и пешеход пострадали при ДТП в Петропавловске-Камчатском

Два человека пострадали в результате ДТП иномарки и мотоцикла на Камчатке Водитель мотоцикла и пешеход пострадали при ДТП в Петропавловске-Камчатском

Москва4 сен Вести.В районе дома №3/3 на улице Тундровой в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла, пострадали два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

Установлено, что мотоцикл двигался в попутном направлении. После столкновения его отбросило на тротуар, по которому двигался пешеход.

В результате ДТП пострадали 26-летний водитель мотоцикла и 25-летняя женщина-пешеход. С тяжелыми травмами они госпитализированы отмечается в сообщении

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.