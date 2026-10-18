Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Приморье

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Приморье Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Приморье

Москва18 окт Вести.Госавтоинспекция города Артема установила обстоятельства ДТП в поселке Заводской, в котором при столкновении автомобилей пострадали двое водителей и четыре пассажира, в том числе двое детей, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В полицию поступило сообщение о ДТП в районе дома № 2 на улице Михайловской. Установлено, что 31-летний водитель минивэна при повороте налево не предоставил преимущество в движении компактвэну, двигавшемуся по главной дороге.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Травмы получили и четверо пассажиров минивэна, в том числе двое детей 2018 и 2026 годов рождения говорится в сообщении

Медицинское освидетельствование не выявило признаков опьянения у обоих водителей. Возбуждены административные дела. Ведется расследование.