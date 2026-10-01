Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Приморье

Один человек пострадал в результате ДТП с грузовиком и легковушкой в Приморье Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Приморье

Москва1 окт Вести.Водитель грузовика спровоцировал ДТП в Партизанском округе Приморского края, один человек пострадал, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В районе 119 км + 412 м трассы Артем — Находка столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, водитель грузовика с прицепом не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, мужчина 1990 года рождения. Он госпитализирован говорится в сообщении

По факту происшествия полиция проводит проверку.