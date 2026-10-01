В массовом ДТП во Владивостоке грузовик столкнулся с пятью легковушками Прокуратура контролирует установление причин массового ДТП во Владивостоке

Москва1 окт Вести.Прокуратура контролирует установление обстоятельств массового ДТП во Владивостоке, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Первого октября в районе улицы Шепеткова произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту ДТП говорится в сообщении

Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с пятью автомобилями. В результате ДТП травмы получили шесть человек, им оказывается медицинская помощь.