Москва1 октВести.Среди пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии во Владивостоке нет тяжелых пациентов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Приморского края.
Тяжелых и реанимационных пациентов нетговорится в публикации
Отмечается, что жизни всех пострадавших вне опасности. В больницу доставили одного человека - мужчину 1949 года рождения с переломом предплечья. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке грузовик столкнулся с пятью легковыми машинами. В результате шесть человек получили травмы. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.