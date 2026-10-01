Тяжелых пациентов среди пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке нет

Жизням пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке ничего не угрожает Тяжелых пациентов среди пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке нет

Москва1 окт Вести.Среди пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии во Владивостоке нет тяжелых пациентов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Приморского края.

Тяжелых и реанимационных пациентов нет говорится в публикации

Отмечается, что жизни всех пострадавших вне опасности. В больницу доставили одного человека - мужчину 1949 года рождения с переломом предплечья. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке грузовик столкнулся с пятью легковыми машинами. В результате шесть человек получили травмы. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.