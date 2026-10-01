Причиной массового ДТП во Владивостоке стал отказ тормозов у грузовика

Массовое ДТП во Владивостоке произошло из-за отказа тормозов у грузовика Причиной массового ДТП во Владивостоке стал отказ тормозов у грузовика

Москва1 окт Вести.Причиной массового ДТП во Владивостоке стал отказ тормозов у грузового автомобиля. Об этом проинформировало УМВД России по городу Владивостоку на платформе MAX.

Авария произошла в Ленинском районе рядом с домом №14 на улице Шепеткова в четверг, 1 октября. По предварительным данным, у водителя грузовика Hino, двигавшегося от улицы Нейбута в сторону улицы Шепеткова, перестали работать тормоза. В итоге грузовой автомобиль врезался в 10 машин.

У водителя грузового транспортного средства "Хино", двигавшегося со стороны улицы Нейбута в направлении улицы Шепеткова, отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с десятью автомобилями говорится в публикации

Пострадали пять водителей и один пешеход. Транспорт получил механические повреждения. Движение транспорта на месте происшествия затруднено.

Назначены исследования. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.