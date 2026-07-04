Во Владивостоке грузовик врезался в забор ТЭЦ, начата проверка

По факту ДТП с грузовиком во Владивостоке проводится проверка Во Владивостоке грузовик врезался в забор ТЭЦ, начата проверка

Москва4 июл Вести.Госавтоинспекция Владивостока проводит административное расследование по факту ДТП на улице Командорской. Подробности в MAX сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока и бригада скорой медицинской помощи прибыли к месту аварии в районе дома № 11 на улице Командорской.

По предварительным данным, 59-летний водитель за рулем грузового автомобиля Isuzu Giga не справился с управлением и врезался в забор ТЭЦ-2.

В результате ДТП никто не пострадал говорится в сообщении

Уточняется, что ранее водитель не привлекался к административной ответственности. Его стаж управления транспортными средствами - 30 лет.