Москва1 октВести.Один из водителей, попавших в массовое ДТП во Владивостоке, намеренно принял на себя удар грузовика с отказавшими тормозами. Об этом агентству ТАСС рассказал водитель большегруза Юсуф Каюмов.
Грузовик несется - увидел, что на встречку он едет. Что делать? У меня впереди вот эта машина - микроавтобус. Он заскочил, протаранил его, и я уже принял решение, что надо остановиться - чтобы больше ничего [не случилось]цитирует ТАСС Юсуфа Каюмова
По его словам, водителя фуры спасла более высокая кабина: грузовик ехал навстречу со скоростью примерно 60 километров в час и получил серьезные повреждения при столкновении.
Во Владивостоке Юсуфа Каримова из Таджикистана называют героем дня. Его решительные действия помогли избежать худших последствий крупной аварии в районе улицы Спиридонова, сообщает ГТРК "Приморье".
Ранее сообщалось, что у грузового автомобиля Isuzu Forward, по предварительным данным, отказали тормоза при спуске по улице Спиридонова. Всего в результате ДТП повреждены 11 машин, травмы получили шесть человек.