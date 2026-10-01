Во Владивостоке водитель фуры принял на себя удар грузовика, чтобы спасти людей

Во Владивостоке водитель фуры спас людей, подставив свою машину под грузовик Во Владивостоке водитель фуры принял на себя удар грузовика, чтобы спасти людей

Москва1 окт Вести.Один из водителей, попавших в массовое ДТП во Владивостоке, намеренно принял на себя удар грузовика с отказавшими тормозами. Об этом агентству ТАСС рассказал водитель большегруза Юсуф Каюмов.

Грузовик несется - увидел, что на встречку он едет. Что делать? У меня впереди вот эта машина - микроавтобус. Он заскочил, протаранил его, и я уже принял решение, что надо остановиться - чтобы больше ничего [не случилось] цитирует ТАСС Юсуфа Каюмова

По его словам, водителя фуры спасла более высокая кабина: грузовик ехал навстречу со скоростью примерно 60 километров в час и получил серьезные повреждения при столкновении.

Во Владивостоке Юсуфа Каримова из Таджикистана называют героем дня. Его решительные действия помогли избежать худших последствий крупной аварии в районе улицы Спиридонова, сообщает ГТРК "Приморье".

Ранее сообщалось, что у грузового автомобиля Isuzu Forward, по предварительным данным, отказали тормоза при спуске по улице Спиридонова. Всего в результате ДТП повреждены 11 машин, травмы получили шесть человек.