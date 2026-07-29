МВД: один человек погиб, второй получил травмы в ДТП грузовиков в Приморье

Женщина погибла в ДТП в Приморье МВД: один человек погиб, второй получил травмы в ДТП грузовиков в Приморье

Москва29 июл Вести.Несоблюдение дистанции водителем большегруза привело к смертельной автоаварии в городе Артеме, в которой погибла женщина, мужчина получил травмы, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

На улице Центральной 28-летний водитель китайского большегруза не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля УАЗ, который двигался впереди, и столкнулся с ним.

В результате ДТП тяжелые травмы получили 60-летний водитель и 56-летняя пассажир УАЗ. Они были экстренно госпитализированы. Женщина скончалась в больнице отмечается в сообщении

Полиция проводит по факту ДТП со смертельным исходом проверку.