В Белгородской области в ДТП с грузовиком погибла женщина

Москва22 мая Вести.В Белгородской области на 3 км автодороги "Разумное-Севрюково-Новосадовый" Белгородского округа в ДТП погибла женщина. Подробности аварии сообщает УМВД по региону в MAX.

По предварительной информации, 22 мая около 13.40 грузовой автомобиль, за рулем которого был 55-летний водитель, столкнулся с автомобилем "Чанган" под управлением 35-летней женщины.

В результате столкновения женщина-водитель легкового автомобиля погибла, а несовершеннолетняя пассажирка получила травмы, с которыми доставлена в лечебное учреждение говорится в сообщении

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.