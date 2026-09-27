ГАИ Приморья проводит проверку по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Артеме

Четыре человека пострадали в результате ДТП в приморском Артеме ГАИ Приморья проводит проверку по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Артеме

Москва27 сен Вести.В районе дома № 36 на улице Фрунзе в городе Артеме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Установлено, что водитель Honda Orthia 2005 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на газон, разделяющий транспортные потоки. Затем он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Probox.

В результате ДТП травмы получили водители обоих транспортных средств и два пассажира автомобиля Honda Orthia. Пострадавшие госпитализированы говорится в сообщении

Установлено, что водитель Honda Orthia управлял транспортным средством без водительского удостоверения. Обучение в автошколе он не проходил. Составлены административные протоколы, назначено проведение ряда исследований.